Internacional x São Paulo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão feminino

Partida acontece neste domingo (28), pela semifinal do Brasileirão feminino; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e São Paulo se enfrentam neste domingo (28), na o Beira-Rio, a partir das 11h (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e da ElevenSports, no streaming.

O Colorado chega à semifinal após passar pelo Flamengo nas quartas, com uma vitória por 3 a 1 e um empate por 1 a 1.

Já o São Paulo bateu a Ferroviária depois de um empate por 0 a 0 e um triunfo por 2 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Internacional: May, Belinha, Maria Eduarda, Isadora, Sorrisa, Bruna Benites, Ju, Isabela, Millene, Lelê e Maiara.

Possível escalação da São Paulo: Carla, Fernanda, Maressa, Nana, Tmaires, Dani, Formiga, Rafinha, Shasha, Mica e Ingrid.

Desfalques da partida

São Paulo:

Sem desfalques confirmados

Internacional:

Sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Internacional x São Paulo DATA Domingo, 28 de agosto de 2022 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thayslane Costa (SE)

Assistentes: Brigida Ferreira (AL) e Bárbara Loiola (PA)

Quarto árbitro: Andressa Hartmann (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

São Paulo

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 0 Ferroviária Brasileirão feminino 21 de agosto de 2022 RB Bragantino 3 x 0 São Paulo Paulistão feminino 18 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Corinthians Paulistão feminino 28 de agosto de 2022 16h (de Brasília) São Paulo x Internacional Brasileirão feminino 7 de setembro de 2022 17h30 (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Flamengo Brasileirão feminino 22 de agosto de 2022 Flamengo 1 x 3 Internacional Brasileirão feminino 15 de agosto de 2022

Próximas partidas