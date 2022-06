Internacional x São José: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão feminino

Jogo acontece neste sábado (11), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino; veja como acompanhar na internet

Internacional e São José se enfrentam neste sábado (11), no SESC Protásio Alves, a partir das 15h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven Sports, na internet.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Internacional x São José DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL SESC Protásio Alves - Porto Alegre, RS HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Francisco Soares Dias - RS

Assistentes: Mateus Olivério Rocha e Fagner Bueno Cortes - RS

Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko - RS

Informações da partida

Embalado com duas vitórias consecutivas no Brasileirão feminino, o Internacional, com 26 pontos, pode assumir a liderança provisória em caso de mais um triunfo neste sábado. Atualmente, está a dois pontos do líder Palmeiras, que entrará em campo apenas na segunda-feira (13) contra o São Paulo.

Do outro lado, o São José, na zona de rebaixamento, com nove pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após um empate e duas derrotas nos últimos três jogos.

Prováveis escalações

Internacional: Mari Zanella; Susan, Carla, Guta e Carol Gil; Mai, Danny Teixeira e Tamara; Biazinha, Priscila e Mileninha.

São José: Zany, Juju, Letícia Fagundes, Verônica Rivieros e Poliana; Evellyn, Karen, Camila e Rafa Marques; Larissa Vasconcelos e Bea.

Desfalques

Internacional

sem desfalques confirmados.

São José

sem desfalques confirmados.

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 1 Real Brasilia Brasileirão 28 de maio de 2022 Grêmio 1 x 2 Internacional Brasileirão 5 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Internacional Brasileirão 18 de junho de 2022 14h (de Brasília) Internacional x Santos Brasileirão 3 de agosto de 2022 16h (de Brasília)

São José

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 5 x 0 São José Brasileirão 29 de maio de 2022 São José 0 x 1 Flamengo Brasileirão 4 de junho de 2022

Próximas partidas