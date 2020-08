Internacional x Santos: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e entram em campo nesta quinta-feira (13), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio.

Veja informações da partida antes da úlima mudança

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x Santos DATA Quinta-feira, 13 de agosto de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o Coritiba por 1 a 0 na estreia do Brasileirão, o Internacional busca os três pontos agora em casa.

Thiago Galhardo e Boschilia, devem iniciar entre os titulares, enquanto Edenilson segue fora.

Já o Santos do técnico Cuca, empatou com o por 1 a 1 no fim de semana, e quer a vitória no Beira-Rio para afastar a crise.

Para o duelo, Marinho deve voltat ao time titular após sentir fadiga muscular.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Fuchs, Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Bruno Praxedes, Boschilia, Thiago Galhardo e Marcos Guilherme; Paolo Guerrero.

Provável escalação do Santos: Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca (Jobson) e Carlos Sánchez; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 5 de agosto de 2020 Coritiba 0 x 1Internacional Campeonato Brasileiro 8 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 18h (de Brasília) Internacional x Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 20h30 (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 1 x 3 31 de julho de 2020 Santos 1 x 1 Bragantino Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020

Próximas partidas