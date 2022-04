Internacional x Santos: onde assistir ao vivo, horário e informações da final do Brasileiro feminino sub-17 2022

A final do Brasileiro feminino sub-17 está perto do fim, e duas fortes equipes foram qualificadas: o Internacional e o Santos, que duelam neste domingo (01), às 11h (de Brasília), no estádio SESC Portásio Alves, em Porto Alegre, pelo jogo de volta da finalíssima. A transmissão do jogo será feita pelo SporTV, na tv fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Santos DATA Domingo, 1 de maio de 2022 LOCAL SESC Protásio Alves - Porto Alegre, RS HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andressa Hartmann

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel, Ariela Duarte da Silveira e Júlio César Rodrigues dos Santos

Quarto árbitro: Ariela Duarte da Silveira

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV por assinatura, é o veículo que vai transmitir o jogo deste domingo, no SESC Protásio Alves. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Após passar por São Paulo e Grêmio, o Inter e o Santos se encontram em mais duelo Gaúcho x Paulista, pela decisão do Brasileiro feminino sub-17. As Sereias da Vila acabaram derrotadas no primeiro confronto pelas Gurias Coloradas por 1 a 0, na Vila Belmiro.

As visitantes conseguiram bom agregado contra o Grêmio, quando venceram o Tricolor por 7 a 3 na soma dos duelos de ida e volta. O Inter, por outro lado, empatou com o Tricolor paulista por 2 a 2, e acabou se classificano a frente do São Paulo para enfrentar o Santos na final.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 São Paulo Brasileiro feminino sub-17 23 de abril de 2022 Santos 0 x 1 Internacional Brasileiro feminino sub-17 28 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Santos Brasileiro feminino sub-17 1 de maio de 2022 11h (de Brasília)

SANTOS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 2 Grêmio Brasileiro feminino sub-17 23 de abril de 2022 Santos 0 x 1 Internacional Brasileiro feminino sub-17 28 de abril de 2022

Próximas partidas