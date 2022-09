Internacional x Santos: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro será neste sábado (1); veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h45 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

Há sete jogos sem perder no campeonato, o Internacional vem de empate na última rodada e quer os três pontos para se manter dentro do G-4. O Colorado está na terceira posição, com 50 pontos, e deve contar com o retorno do goleiro Daniel, recuperado de um trauma no olho.

O Santos, por sua vez, venceu no meio da semana e pôs fim a jejum de três partidas. O Alvinegro terá os retornos de Soteldo, que estava com a seleção venezuelana, e Fernández, recuperado de lesão. O Peixe, inclusive, resolveu manter o técnico interino Orlando Ribeiro até o fim da temporada.

Escalações:

Escalação do provável INTERNACIONAL: Daniel (Keiller); Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Renê; Gabriel, Johnny, Carlos de Pena, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

Escalação do provável SANTOS: .

Desfalques

Internacional

Wanderson, lesionado, desfalca o time gaúcho.

Santos

Maicon, lesionado, desfalca o Peixe.

Quando é?

• Data: sábado, 1 de outubro de 2022

• Horário: 15h (de Brasília)

• Local: Beira-Rio – Porto Alegre, RS

• Arbitragem: Ramon Abatti Abel (árbitro), Eder Alexandre e Gizeli Casaril (assistentes), Jonathan Giovanella Vivian (Quarto árbitro) e carlos Eduardo Nunes BragaS (AVAR)