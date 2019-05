Internacional x Paysandu: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Colorado faz o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil em casa nesta quinta-feira (23)

e se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do nesta quinta-feira (23), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio.

Veja informações da partida!

JOGO Internacional x Paysandu DATA Quinta-feira, 23 de maio LOCAL Beira-Rio - Alegre, RS HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pelo canal Sportv e Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Vindo de duas vitórias consecutivas no Brasileirão, o pode entrar em campo para o primeiro jogo das oitavas de final da com a mesma formação que venceu o no último domingo por 2 a 0.

A única mudança será Emerson no lugar de Rodrigo Moledo, que sofreu lesão muscular e irá desfalcar o time por três semanas. Patrick também está fora, ainda com lesão na coxa esquerda.

Provável escalação:

PAYSANDU

Do outro lado, o Paysandu atravessa momento oposto do rival. Sem vencer há duas rodadas no Brasileirão , a equipe busca um bom resultado no Beira-Rio para decidir a vaga nas quartas de final em casa.