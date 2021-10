Equipes duelam nesta segunda (18), às 15h (de Brasília), pelas quartas de final do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Internacional enfrenta o Palmeiras nesta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília), pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro sub-20. O confronto terá transmissão ao vivo SporTV, na TV fechada, e da elevensports.com, na internet. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Palmeiras DATA Segunda-feira, 18 de outubro de 2021 LOCAL Morada dos Quero-queros - Alvorada HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Francisco Soares Dias (RS)

Assistentes: Juarez de Mello Júnior e Fabulo Oliveira Diniz (RS)

Quarta árbitra: Andressa Hartmann (RS)

ONDE VAI PASSAR?

(Foto: Jota Finkler/SC Internacional)

O SporTV, na TV fechada, e o elevensports.com, na internt, transmitem o jogo desta segunda-feira (18). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

SporTV - quais são os números dos canais em cada operadora?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Brasileirão sub-20 está em sua reta final. Oito das melhores categorias de base do país estão classificadas para as quartas de final do torneio e buscam o título da competição. Em 2020, a taça ficou com o Atlético-MG.

O Internacional terminou a primeira fase na sétima colocação. Depois de um início ruim em sua campanha no Brasileirão Sub-20, o Internacional reagiu na reta final da competição onde, nos últimos seis jogos, emendou cinco vitórias e um empate, garantindo sua classificação apenas na última rodada da primeira fase.

Já o Palmeiras fez a segunda melhor campanha na primeira fase e terá o direito de decidir o confronto contra o Inter em seus domínios. A campanha foi marcada por boas partidas e pelo brilho do atacante Gabriel Silva, de 19 anos, autor de 14 gols em 14 jogos na competição.

Provável escalação do Internacional: Anthoni; Lucas, Juan Cuesta, Thauan Lara, Tiago Barbosa, Matheus, Nicolas, João Pedro, Allison, Estevão e Bernardo.

Provável escalação do Palmeiras: Kaique; João, Miguel dos Santos, Gabriel Silva, Ian, Claudinei, Victor Hugo Mafra, Marino, Jowjow, Michel e Victor Hugo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 3 x 4 Internacional Brasileirão sub-20 3 de outubro de 2021 Internacional 2 x 0 Cruzeiro Brasileirão sub-20 12 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Internacional Brasileirão sub-20 24 de outubro de 2021 10h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 2 Ceará Brasileirão sub-20 12 de outubro de 2021 VOCEM 1 x 5 Palmeiras Paulistão sub-20 15 de outubro de 2021

Próximas partidas