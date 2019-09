Internacional x Palmeiras: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Colorado busca a vitória contra o vice-líder do Brasileirão neste domingo (29); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vindo de derrota para o , o busca a recuperação contra neste domingo (29), às 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (para todos os estados, exceto RS), além do canal Premiere e TNT (exceto RS), na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Palmeiras DATA Domingo, 29 de setembro LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (para todos os estados, exceto RS), além do canal Premiere e TNT (exceto RS), na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

O técnico Odair Hellmann não poderá contar com Rodrigo Moledo, que teve lesão muscular na coxa direita confirmada, além de D'Alessandro e William Pottker.

Outros desfalques são Bruno e Guerrero, expulsos contra o Fla, assim como Emerson .

Desta forma, Zeca pode aparecer na lateral, enquanto Bruno Fuchs e Klaus disputam a vaga de Rodrigo Moledo.

Atualmente, o Internacional ocupa a quarta posição, com 36 pontos. Uma derrota pode significar a saída do grupo do G-4.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Zeca (Heitor), Bruno Fuchs (Klaus), Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Patrick, Nonato e Nico López; Rafael Sobis (Guilherme Parede)

PALMEIRAS

Por outro lado, o Palmeiras só visa a vitória para seguir na cola do líder Flamengo. Desta forma, busca manter o retrospecto positivo com o técnico Mano Menezes.

Vindo de goleada sobre o CSA por 6 a 2, o defende a invencibilidade de cinco jogos.

Após cumprir suspensão automática no último jogo, o lateral-direito Marcos Rocha está confirmado entre os titulares.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano.



RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 80 jogos disputados entre as equipes, o Internacional levou a melhor em 35 oportunidades, enquanto o Palmeiras venceu 24 vezes, além de 21 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Internacional 1 (5) x (4) 0 Palmeiras Copa do 2019 Palmeiras 1 x 0 Internacional 2019 Palmeiras 1 x 0 Internacional Brasileirão 2018 Internacional 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 2018 Palmeiras 1 x 0 Internacional Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 0 Brasileirão 22 de setembro Flamengo x Internacional Brasileirão 25 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Brasileirão 5 de outubro 21h (de Brasília) x Internacional Brasileirão 9 de outubro 19h15 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Palmeiras Brasileirão 22 de setembro Palmeiras 6 x 2 CSA Brasileirão 26 de setembro

Próximas partidas