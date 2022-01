Internacional x Palmeiras na Copinha 2022: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Vale vaga nas quartas de final! Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 11h (de Brasília), em Diadema, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Palmeiras DATA Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022 LOCAL Diadema - SP HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, transmite o jogo desta segunda-feira, em Diadema.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Atual campeão da Copinha, o Internacional segue firme em sua caminhada rumo a mais um título do torneio.

Depois de terminar a primeira fase na liderança do grupo 25 com 100% de aproveitamento, o Colorado deixou para trás o Flamengo-SP e a Portuguesa.

Do outro lado, o Palmeiras, que terminou a fase de grupos também na liderança do grupo 28 com sete pontos, eliminou o Mauá e o Atlético-GO.

Provável escalação do Internacional: Lucas Flores, Guilherme, Varjão, João Pedro, João Felix, Lucas Ryan, Bizescki, Matteo, Jonathan, Allison, Estêvão e Lucca. Técnico: João Miguel.

Provável escalação do Palmeiras: Mateus; Gustavo Garcia, Naves, Lucas Freitas e Vanderlan; Fabinho, Pedro Bicalho e Jhonatan; Giovani, Vitinho e Gabriel Silva (Endrick).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 0 x 3 Palmeiras Copa São Paulo de Futebol Júnior 15 de janeiro de 2022 Palmeiras 4 x 0 Mauá Copa São Paulo de Futebol Junior 13 de janeiro de 2022

INTERNACIONAL