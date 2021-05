Internacional x Olimpia marca retorno de Taison à Libertadores 11 anos após taça

Em 2010, o atacante colorado foi para a Europa após vencer a competição; duelo desta quarta será seu reencontro

O confronto contra o Olímpia-PAR, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, vai marcar a reestreia do atacante Taison pelo Internacional. O jogador, que retorna ao Beira-Rio após dez anos atuando no leste europeu, está há duas semanas treinando com os seus novos companheiros. O atacante já esteve como alternativa no banco de reservas na vitória colorada contra o Deportivo Táchira, da Venezuela, na semana passada, também pela Libertadores.

O atacante, que hoje está com 33 anos, é a principal contratação da gestão do presidente Alessandro Barcellos. Formado na base do Inter, Taison retorna para o Beira-Rio para acrescentar dentro de campo, com o seu futebol e, fora de campo, pela sua liderança, o que já está sendo destacado pelos seus novos colegas. Em 2010, fez parte da campanha do segundo título de Libertaodores do Colorado.

“A gente conta muito com o Taison, é uma das estreias mais esperadas dos últimos tempos. Passei a admirar o Taison mais ainda, vendo o seu comprometimento e, acredito que ele soma muito para o grupo, soma liderança, soma alegria. Ele é um cara que dentro de campo é driblador, finalizador e extremamente técnico. O que eu tenho visto nos treinamentos tem nos empolgado”, destacou o goleiro colorado Marcelo Lomba

Taison está confirmado entre os titulares, mas o técnico Miguel Angel Ramirez também terá duas ausências importantes para o jogo desta noite. O atacante Carlos Palácios, suspenso por receber cartão vermelho na partida contra o Táchira-VEN; e o meia Patrick, que sentiu um desconforto muscular no confronto contra o Juventude e não conseguiu recuperar a tempo para o compromisso desta quarta-feira.

O lateral Rodinei, recuperado de entorse no tornozelo esquerdo, volta ao time. O treinador colorado não confirmou a escalação, mas em uma projeção o time do Inter deverá ter: Lomba, Rodinei, Cuesta, Zé Gabriel e Moisés; Dourado, Edenílson, Praxedes e Maurício; Taison e Thiago Galhardo.

A partida desta noite, no Estádio Beira-Rio, pode representar a liderança isolada do colorado, no Grupo B da Libertadores da América. Basta o Inter vencer o Olímpia-PAR e torcer por um empate entre Always Ready e Táchira-VEN, que se enfrentam nesta quinta-feira.