Internacional x Novo Hamburgo: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Gaúcho 2022

Internacional e Novo Hamburgo se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Beira-Rio, a partir das 21h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Novo Hamburgo DATA Quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira (9), no Beira-Rio.

O GIGANTE TE ESPERA 🏟️✅



Quarta-feira, tem Inter x Novo Hamburgo, no Beira-Rio. O check-in está aberto para todas as modalidades de sócios. Garanta sua presença: https://t.co/OP0gzeLIIa 😍



🔗 Mais informações em: https://t.co/4dk35kSI1l #VamoInter 🇦🇹 pic.twitter.com/L7fZCtbDhw — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 7, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

A partida entre Internacional e Novo Hamburgo será realizada no Beira-Rio, pela quinta rodada do Gauchão 2022.

O Colorado chega para o confronto em busca da recuperação após o empate com o São Luiz e a derrota para o Ypiranga por 3 a 1 nos últimos dois jogos. Atualmente, soma sete pontos e aparece na quarta posição do Gauchão.

Já o Novo Hamburgo, na sexta posição com seis pontos, vem de dois empates consecutivos no Estadual.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Novo Hamburgo

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 1 Novo Hamburgo 1 x Gauchão 3 de fevereiro de 2022 Novo Hamburgo 0 x 0 São Luiz Gauchão 6 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil de Pelotas x Novo Hamburgo Gauchão 13 de fevereiro de 2022 16h (de Brasília) Novo Hamburgo x Guarany Gauchão 16 de fevereiro de 2022 21h30 (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 União Frederiquense Gauchão 29 de janeiro de 2022 São Luiz 0 x 0 Internacional Gauchão 2 de fevereiro de 2022

Próximas partidas