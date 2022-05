Internacional x Independiente Medellín: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Internacional e Independiente Medellín se enfrentam nesta terça-feira (17), no Beira-Rio, a partir das 19h15 (de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Independiente Medellín DATA Terça-feira, 17 de maio de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira (17), no Beira-Rio.

MAIS INFORMAÇÕES

Brigando pela liderança do Grupo E da Copa Sul-Americana com o Guaireña, o Internacional, com seis pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após quatro empates consecutivos na temporada. O último foi com o Corinthians pelo Brasileirão.

Após seis jogos no comando do Colorado, Mano Menezes segue invicto, mas sabe da importância do resultado positivo nesta terça-feira (17).

"Não vamos ficar contentes, mas a equipe mostrou crescimento, acréscimos, e este é o caminho para voltar a vencer na terça-feira, que é um jogo de decisão (pela Sul-Americana). Aquilo que mostramos aqui é o caminho do Inter que eu quero", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Independiente Medellín, na terceira posição, com quatro pontos, chega embalado com dois triunfos consecutivos, mas não vence na Sul-Americana há duas rodadas. Até aqui, registra uma vitória, um empate e duas derrotas.

A campanha do Internacional na Copa Sul-Americana 2022

9 de Octubre 2 x 2 Internacional - 6 de abril de 2022

Internacional 1 x 1 Guaireña - 14 de abril de 2022

Independiente Medellín 0 x 1 Internacional - 26 de abril de 2022

Guaireña 1 x 1 Internacional - 5 de maio de 2022

Internacional x Independiente Medellín - 17 de maio de 2022, às 19h15 (de Brasília)

Internacional x 9 de Octubre - 24 de maio de 2022, às 21h30 (de Brasília)

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Juventude 1 x 1 Internacional Brasileirão 8 de maio de 2022 Internacional 2 x 2 Corinthians Brasileirão 14 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Internacional Brasileirão 21 de maio de 2022 21h (de Brasília) Internacional x 9 de Octubre Copa Sul-Americana 24 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

INDEPENDIENTE MEDELLÍN

JOGO CAMPEONATO DATA Tigres 1 x 2 Independiente Medellín Copa Colômbia 11 de maio de 2022 Independiente Medellín 1 x 0 Deportivo Pasto Campeonato Colombiano 15 de maio de 2022

Próximas partidas