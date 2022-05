Internacional x Independiente Medellín: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Sul-Americana 2022

Brigando pela liderança do Grupo E, o Internacional recebe o Independiente Medellín na noite desta terça-feira (17), a partir das 19h15 (de Brasília), no Beira-Rio, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, menos de um mês após o último encontro entre os rivais, válido pela terceira rodada do torneio.

Após quatro empates consecutivos na temporada, o Colorado entra em campo pressionado pela vitória. Atualmente, aparece na vice-liderança do Grupo E, com seis pontos. No torneio, soma três empates e uma vitória.

Do outro lado, o Independiente Medellín, na terceira posição, com quatro pontos, chega embalado com dois triunfos consecutivos, mas não vence na Sul-Americana há duas rodadas. Até aqui, registra uma vitória, um empate e duas derrotas.

Confira as informações da partida a seguir!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Após o empate com o Corinthians, o Internacional adotou o tom de mistério no único treino antes do jogo.

Para o confronto, o técnico Mano Menezes terá o retorno de Bruno Méndez, enquanto Alan Patrick e Pedro Henrique são desfalques certos. Mauricio e Alemão brigam pela vaga do camisa 10.

A vitória do Colorado pode não só alçar a equipe para a liderança, como também eliminar o Medellín.

Já o Independiente Medellín segue sem contar com Germán Gutiérrez, lesionado.

Porém, o técnico Julio Comesaña terá a presença de Luciano Pons, vice-artilheiro do Colombiano com 10 gols.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Gabriel Mercado e Renê; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos de Pena; Wanderson, Mauricio (Alemão) e David.

Possível escalação do Independiente Medellín: Andrés Mosquera; Juan Arboleda, Victor Moreno, Andrés Cadavid e Yulián Gómez; Adrián Arregui, David Loaiza, Bryan Castrillón, Vladimir Hernández e Jean Pineda; Luciano Pons.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

Alan Patrick e Pedro Henrique: não foram inscritos

Taison, Tiago Barbosa e Rodrigo Moledo: lesionados

IND. MEDELLÍN:

(imagem de desfalque do time B - se houver no sistema)

FULANO: suspenso (terceiro cartão amarelo)

ARBITRAGEM

Árbitro: Facundo Tello - ARG

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Facundo Rodríguez - ARG

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Internacional e Independiente Medellín será transmitido ao vivo pela Conmebol TV, na TV fechada, nesta terça-feira (18). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.