Internacional x Guaireña: onde assistir ao vivo, horário e informações da Copa Sul-Americana 2022

Internacional e Guaireña se enfrentam nesta quinta-feira (14), no Beira-Rio, a partir das 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Guaireña DATA Quinta-feira, 14 de abril de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Conmebol TV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (14), no Beira-Rio.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem vencer há duas rodadas, o Internacional entra em campo buscando a primeira vitória no Grupo E da Sul-Americana.

Além de empatar com o 9 de Octubre em 2 a 2 na rodada de estreia, também foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 0 no Brasileirão.

Do outro lado, o Guaireña também empatou com o Independiente Medellín por 3 a 3, enquanto no Campeonato Paraguaio o time é o nono colocado, com apenas duas vitórias em nove jogos disputados. Além disso, foram três empates e quatro derrotas.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 9 de Octubre 2 x 2 Internacional Copa Sul-Americana 7 de abril de 2022 Atlético-MG 2 x 0 Internacional Brasileirão 10 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Fortaleza Brasileirão 17 de abril de 2022 18h (de Brasília) Fluminense x Internacional Brasileirão 23 de abril de 2022 19h (de Brasília)

GUAIREÑA

JOGO CAMPEONATO DATA Guaireña 3 x 3 Independiente Medellín Copa Sul-Americana 8 de abril de 2022 Tacuary 0 x 1 Guaireña Campeonato Paraguaio 11 de abril de 2022

Próximas partidas