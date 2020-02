Internacional x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e mais do Gre-Nal

O Gre-Nal 423 acontecerá pela semi final da Taça Ewaldo Poeta, no Campeonato Gaúcho

Neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), todos os olhos do Rio Grande do Sul estarão voltados para a semi final do Gaúchão: Inter e se enfrentarão pela 423ª vez, decidindo uma vaga na finalíssima do primeiro turno da competição. A partida acontecerá no Beira-Rio, com transmissão da RBS TV (no RS), na TV Aberta, e no Premiere, no pay-per-view, para todo o .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Grêmio DATA Sábado, 15 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Beira-Rio - Alegre, Rio Grande do Sul HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto:Ricardo Duarte/Internacional/Divulgação

O duelo terá tranmissão da RBS TV, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Internacional

Depois de bater a Universidad de Chile e conseguir a tão sonhada classificação na pré-Libertadores, o tem mais uma decisão por jogar.

O clube enfrenta o Grêmio, seu maior rival, pelas semi finais da primeira etapa do Gaúchão, e busca nada além da vitória.

Para isso, a tendência é que Eduardo Coudet, treinador da equipe, escale o que tem de melhor à disposição, a fim de tentar sair com a vitória. Sem Patrick, lesionado na partida da Libertadores, o meia Gabriel Boschilia, autor do primeiro gol da vitória do Colorado, deve ganhar a posição.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Victor Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson, Rodrigo Lindoso e Boschilia; D'Alessandro e Paolo Guerrero

Grêmio

Enquanto espera para estrear na , o Grêmio continua fazendo testes e tentando encontrar uma formação-base para 2020.

Para o duelo, o Imortal terá um grande desfalque: Walter Kannemann, um dos principais zagueiros do país, lesionado, foi submetido a cirurgia e desfalcará o Grêmio no clássico.

Assim, o Grêmio terá que continuar usando sua dupla de zaga reserva, David Braz e Paulo Miranda, para parar o ataque do Internacional. No entanto, o time deve contar com o retorno do meiocampista Matheus Henrique, valorizado após suas boas atuações pela seleção sub-23. Os outros jogaram que voltam da seleção também podem estrear

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda e Bruno Cortez (Caio Henrique); Maicon, Matheus Henrique e Thiago Neves (Thaciano); , Luciano e Alisson

ÚLTIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 Novo Hamburgo 08 de fevereiro Internacional 2 x 0 Universidad de Libertadores 11 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Deportes x Internacional Libertadores a definir a definir Final (se passar) Campeonato Gaúcho 22 de fevereiro 16h (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 5 x 0 Esportivo Campeonato Gaúcho 03 de fevereiro Aimoré 2 x 1 Grêmio Campeonato Gaúcho 09 de fevereiro

Próximas partidas