Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Clássico gaúcho está marcado para esta quarta-feira (23), pela fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Invicto na , o Internacional terá pela frente o Grêmio, seu maior rival, nesta quarta-feira (22). às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo E. A partida terá transmissão ao vivo no SBT, além do PPV da Conmebol TV em parceria com o Band Sports (para assinantes Sky e Claro). Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO x DATA Quarta-feira, 22 de setembro de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo no SBT, além do PPV da Conmebol TV em parceria com o Band Sports (para assinantes Sky e Claro). Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com duas vitórias e um empate na Libertadores, o Internacional entra em campo com o técnico Eduardo Coudet adotando mistério na escalação.

No entanto, é certo que o não poderá contar com Edenilson e Moisés, suspensos, além de Patrick, tratado como dúvida.

Líder do grupo E, o Inter registra sete pontos, enquanto o Grêmio, na vice-liderança, soma quatro.

O Tricolor vem de derrota para a no retorno da competição, e busca a recuperação contra o seu rival.

O técnico Renato Gaúcho também faz mistério na formação da equipe, mas a presença de Maicon é quase incerta, enquanto Kannemann e Jean Pyerre, são dúvidas.

Por outro lado, Paulo Miranda e David Braz, suspensos, estão fora.

O elenco abriu a semana de treinos e preparação para o próximo desafio na #Libertadores! Leia em:https://t.co/LuBBFcTI5t — Grêmio FBPA (@Gremio) September 21, 2020

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Uendel; Musto, Lindoso (Patrick), Boschilia e D'Alessandro (Praxedes); Thiago Galhardo e Abel Hernández.

Provável escalação do Grêmio: Vanderlei; Victor Ferraz (Orejuela), Geromel, Kannemann (Rodrigues) e Diogo Barbosa; Lucas Silva, Darlan (Jean Pyerre), Matheus Henrique, Alisson e Robinho (Pepê); Diego Souza.

COPA LIBERTADORES 2020: RETROSPECTO

Na liderança do Grupo E, o Internacional registra quatro pontos, com uma vitória e um empate em dois jogos disputados.

JOGOS DO INTERNACIONAL NA LIBERTADORES

Internacional 3 x 0 Universidad Católica - 3 de março de 2020

Grêmio 0 x 0 Internacional - 12 de março de 2020

Internacional 4 x 3 América de Cali - 16 de setembro de 2020

Internacional x Grêmio - 23 de setembro de 2020

América de Cali x Internacional - 29 de setembro de 2020

Universidad Católica x Internacional - 22 de outubro de 2020

JOGOS DO GRÊMIO NA LIBERTADORES

América de Cali 0 x 2 Grêmio - 3 de março de 2020

Grêmio 0 x 0 Internacional - 12 de março de 2020

Universidad Católica 2 x 0 Grêmio - 16 de setembro de 2020

Internacional x Grêmio - 23 de setembro de 2020

Grêmio x Universidad Católica - 29 de setembro de 2020

Grêmio x América de Cali - 22 de outubro de 2020

A CAMPANHA DO INTERNACIONAL NA HISTÓRIA DA COPA LIBERTADORES

O Internacional participa pela 13ª vez da Copa Libertadores em 2020. Em 122 jogos, a equipe acumula 60 vitórias, 33 empates e 29 derrotas, com 181 gols marcados e 112 sofridos.

EDIÇÃO FASE APROVEITAMENTO 2019 Quartas de final 70% 2015 Semi 63,89% 2012 Oitavas de final 43,33% 2011 Oitavas de final 58,33% 2010 Campeão 64,29% 2007 Fase de grupos 55,56% 2006 Campeão 69,05% 1993 Fase de grupos 25% 1989 Semi 58,33% 1980 Vice 66,67% 1977 Segunda fase 60% 1976 Fase de grupos 58,33%

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 4 x 3 América de Cáli Copa Libertadores 16 de setembro de 2020 1 x 0 Internacional Campeonato Brasileiro 19 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Campeonato Brasileiro 26 de setembro de 2020 19h (de Brasília) América de Cáli x Internacional Copa Libertadores 29 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Universidad Católica 2 x 0 Grêmio Copa Libertadores 17 de setembro de 2020 Grêmio 1 x 1 Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020

Próximas partidas