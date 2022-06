Internacional x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão feminino sub-20 2022

Jogo acontece nesta quarta-feira (8), pela semifinal do Campeonato Brasileiro feminino sub-20; veja como acompanhar na TV

Internacional e Grêmio se enfrentam nesta segunda-feira (8), no Sesc Protásio Alves, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro feminino sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Quando é?

JOGO Internacional x Grêmio DATA Quarta-feira, 8 de junho de 2022 LOCAL Sesc Protásio Alves - Porto Alegre, RS HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Ariela Duarte da Silveira (RS) e Gustavo Marin Schier (RS)

Quarto árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Informações da partida

As Gurias Coloradas abriram uma boa vantagem nas semifinais do Brasileirão Feminino sub-20. Na partida de ida, realizada nesta quinta-feira (2), venceram as Gurias Gremistas por 4 a 0, no Estádio Vieirão, em Gravataí.

E o jogo foi resolvido ainda na primeira etapa. Logo aos cinco minutos, após falta próxima à área, a atacante Luany recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulsa, deixando as Gurias Gremistas com uma atleta a menos.

Com a superioridade numérica, as Gurias Coloradas tomaram conta da partida. Na falta que originou a expulsão, na entrada da grande área, Mai bateu direto para o gol e abriu o placar. O Inter ainda ampliou, aos nove, com gol de Priscila, após assistência de Mileninha — que, quatorze minutos depois, deixou dela, com passe de Tamara Bolt.

No final da primeira etapa, a goleira Mari Zanella ainda foi expulsa. A arbitragem entendeu que a defensora colorada tocou com a mão na bola fora da área e, por isso, atribui à ela o cartão vermelho direto. Sendo assim, o técnico David da Silva teve de lançar Bianca ao time, sacando a atacante Priscila do jogo.

O último gol da partida veio na segunda etapa. Aos 35 minutos, Carol Gil lançou para Teté, que acabara de entrar, fechar a conta: 4 a 0 para o Inter.

Empate, vitória ou derrota por três gols de diferença classificam as Gurias Coloradas à final. As Gurias Gremistas precisam vencer por quatro gols de diferença para levar aos pênaltis, e por cinco para conquistar a classificação direta.

Quem vencer enfrentará Flamengo ou São Paulo na decisão. Na partida de ida, o time rubro-negro venceu por 3 a 1.

Escalações

Internacional: Mari Zanella; Susan, Carla, Guta e Carol Gil; Mai, Danny Teixeira e Tamara; Biazinha, Priscila e Mileninha.

Grêmio: Iasmin Paixão; Laís Giacomel, Brito, Yngrid e Ana Guimarães; Giovanna, Raissa Bahia e Rafa Levis; Gaby Santos, Luany e Eduarda.

Desfalques

Internacional

Sem desfalques

Grêmio

Sem desfalques

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 0 x 4 Internacional Brasileirão 27 de maio de 2022 Grêmio 0 x 4 Internacional Brasileirão 2 de junho de 2022

Grêmio

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 1 Grêmio Brasileirão 27 de maio de 2022 Grêmio 0 x 4 Internacional Brasileirão 2 de junho de 2022

