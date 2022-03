Internacional x Grêmio: escalação, desfalques e mais do jogo pela semifinal do Campeonato Gaúcho 2022

Internacional e Grêmio se enfrentam neste sábado (19), no Beira-Rio, às 16h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Gaúcho 2022. O duelo de volta será na próxima quarta-feira (23), na Arena.

No último confronto entre as equipes, ainda pela primeira fase, o Colorado venceu por 1 a 0, e agora a equipe comandada por Medina entra em campo visando manter a invencibilidade de quatro jogos: dois empates e duas vitórias.

Do outro lado, o Grêmio terminou a primeira fase na vice-liderança, com 21 pontos, dois a mais que o rival.

O Gre-Nal 436 será marcado pela despedida de D’Alessandro em clássicos no Beira-Rio. O meia, que está prestes a se aposentar, tem contrato com o clube até abril.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o primeiro jogo da semifinal do Gauchão, o Internacional terá apenas uma única mudança na equipe que vem atuado nos últimos jogos. Moisés, lesionado, será subsituído por Paulo Victor.

Já o Grêmio, que terá Ferreira novamente à disposição, conta com apenas um desfalque: Kannemann, lesionado, segue fora.

Na lateral, Rodrigues deve ser mantido no time titular, enquanto Diego Souza, recuperado de lesão, tem a sua escalação tratada como mistério.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Paulo Victor; Gabriel, Liziero, Edenilson, Taison e Mauricio; David.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello, Lucas Silva (Janderson), Campaz e Ferreira; Diego Souza (Elias).

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Moisés e Tiago Barbosa: lesionados

Palacios: aprimoramento físico

GRÊMIO:

Kannemann: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Jean Pierre Lima

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e André da Silva Bittencourt

VAR: Rodrigo Nunes de Sá

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Internacional x Grêmio será transmitido ao vivo pela RBS, na TV aberta, pelo SporTV, na TV fechada, e pelo Premiere, no pay-per-view, neste sábado, no Beira-Rio. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.