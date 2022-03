Internacional x Grêmio: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Gaúcho 2022

Internacional e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (9), no Beira-Rio, às 21h (de Brasília), em jogo atrasado da nona rodada Campeonato Gaúcho 2022.

Marcado para o dia 26 de fevereiro, o Gre-Nal precisou ser adiado depois que o ônibus gremista foi atacado nos arredores do Beira-Rio.

No momento, o Internacional chega para o clássico pressionado após a eliminação precoce na Copa do Brasil, assim como o Grêmio, que foi eliminado pelo Mirassol na primeira fase da competição nacional.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Na terceira posição do Gauchão, com 15 pontos, o Internacional entra em campo buscando a segunda vitória consecutiva.

Para o confronto, o técnico Medina não poderá contar com Gabriel Mercado e Tiago Barbosa, com lesão muscular na coxa direita.

Na véspera do Gre-Nal, Taison destacou a importância do jogo para a equipe.

"É clássico. Sabemos que precisamos mostrar muito mais do que estamos fazendo e criando, mas é um clássico e esperamos que os nossos torcedores compareçam no Beira-Rio para nos apoiar e incentivar do início ao fim", afirmou ao canal do Inter.

Já o Grêmio não poderá contar com Diego Souza, lesionado, e Churín suspenso por indisciplina. Assim, Elias será referência no ataque.

"O Elias é o único jogador de frente que nós temos hoje, devido a lesão do Diego Souza. Ele está se adaptando a posição de camisa 9, e cria muitas chances de gol", afirmou Roger Machado.

Para evitar novos problemas após o ataque ao ônibus, o Grêmio decidiu reforçar as janelas do ônibus com película de proteção nos vidros.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Víctor Cuesta e Moisés; Gabriel, Liziero, Edenilson, Taison e Mauricio; David.

Possível escalação do Grêmio: Brenno; Orejuela, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos, Villasanti, Campaz, Janderson e Rildo; Elias.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Gabriel Moledo e Tiago Barbosa: lesão muscular

Rodrigo Moledo: aprimoramento físico

GRÊMIO:

Leonardo Gomes, Diego Souza, Ferreira e Kannemann: machucados

Diego Churín: suspenso

ARBITRAGEM

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden - RS

Assistentes: Rafael da Silva Alves e Michael Stanislau - RS

VAR: Emerson de Almeida - MG

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Internacional x Grêmio será transmitido ao vivo pelo Premiere, na TV fechada, nesta quarta-feira, no Beira-Rio. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.