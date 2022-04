Internacional x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Internacional e Fortaleza se enfrentam neste domingo (17), no Beira-Rio, a partir das 18h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Fortaleza DATA Domingo, 17 de abril de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo, no Beira-Rio.

MAIS INFORMAÇÕES

Sem vencer há três jogos (dois empates e uma derrota), o Internacional volta a campo buscando os primeiros três pontos no Brasileirão depois de perder para o Atlético-MG por 2 a 0 na rodada de estreia.

O técnico Medina não resistiu a pressão após o empate com o Guaireña na Sul-Americana e foi demitido. Assim, o Colorado terá o auxiliar técnico Cauan de Almeida sob o comando da equipe neste domingo.

Nota oficial. Alexander Medina deixa o comando técnico do Inter: https://t.co/ncYe44JtLj — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 15, 2022

Do outro lado, o Fortaleza também chega pressionado com três derrotas consecutivas. Na primeira rodada do campeonato nacional, o Leão perdeu para o Cuiabá por 1 a 0, enquanto na Libertadores vem de derrota para o River Plate por 2 a 0 no meio da semana.

Em 20 jogos disputados entre as equipes, o Inter registra 10 vitórias, contra seis do Fortaleza, além de quatro empates.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Internacional Brasileirão 10 de abril de 2022 Internacional 1 x 1 Guaireña Copa Sul-Americana 14 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Internacional Brasileirão 23 de abril de 2022 19h45 (de Brasília) Independiente Medellín x Internacional Copa Sul-Americana 26 de abril de 2022 21h30 (de Brasília)

FORTALEZA

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Cuiabá Brasileirão 10 de abril de 2022 River Plate 2 x 0 Fortaleza Libertadores 14 de abril de 2022

Próximas partidas