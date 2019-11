Internacional x Fluminense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (10), pela 32ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com objetivos distintos na tabelas, e entram em campo neste domingo (10), às 16h (de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (RJ), além do canal Premiere para todo o , na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Fluminense DATA Domingo, 10 de novembro LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Colorados não sabem o que é vencer há três rodadas / Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo (RJ), além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Fora da zona eliminatória para a 2020, o liga o sinal de alerta para a fase atravessada na temporada. Sem vencer há três rodadas (duas derrotas e um empate), o Inter ocupa a oitava posição, com 46 pontos.

Rodrigo Moledo ainda é dúvida após sofrer uma lesão e ficar de fora da derrota para o Ceará por 2 a 0. Caso a ausência seja confirmada, Bruno pode aparecer na zaga o que abriria o caminho para Heitor.

Por outro lado, Marcelo Lomba, Nico López e Edenílson devem aparecer depois de cumprirem suspensão.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Cuesta, Bruno, Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson; Parede, Patrick, López; Paolo Guerrero

FLUMINENSE

Após quebrar uma sequência negativa ao vencer o por 2 a 0 fora de casa, o Tricolor chega embalado ao Beira-Rio.

Para o confronto, o técnico Marcão deve manter a formação 4-4-1-1 que derrotou a equipe paulista no meio da semana.

Atualmente, o ocupa a 15ª posição, com 34 pontos. Apenas um ponto do , que abre o Z-4.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Digão, Henrique; Nenê, Souza, Lima, González; Ganso, Marcos Paulo

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 67 jogos entre as equipes, o Internacional leva uma certa vantagem sobre o rival. Foram 27 vitórias, contra apenas 18 triunfos da equipe carioca, além de 22 empates.

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Fluminense 2 x 1 Internacional Brasileirão 2018 Internacional 2 x 0 Fluminense Brasileirão 2018 Fluminense 0 x 3 Internacional Brasileirão 2017 Internacional 1 x 0 Fluminense Brasileirão 2017 Fluminense 1 x 1 Internacional Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Internacional Brasileirão 3 de novembro Ceará 2 x 0 Internacional Brasileirão 7 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Brasileirão 17 de novembro 16h (de Brasília) Internacional x Brasileirão 24 de novembro 19h (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 0 x 0 Brasileirão 2 de novembro São Paulo2 0 x 2 Fluminense Brasileirão 7 de novembro

Próximas partidas