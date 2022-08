Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (14), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o Fluminense neste domingo (14), no Beira-Rio, a partir das 19h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

O Internacional junta os cacos após a eliminação na Copa Sul-Americana para tentar reagir no campeonato, já que não vence há cinco jogos. Rodrigo Moledo e Caio Vidal, lesionados, são os desfalques do Colorado, sexto colocado, com 33 pontos.

O Fluminense, por sua vez, vem de uma semana cheia de treinamentos e chega descansado para o duelo em Porto Alegre. O Tricolor, na terceira posição, com 38 pontos, não poderá contar com Nonato por questões contratuais, porém André e Caio Paulista retornam após suspensão.

Nos últimos 20 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 11 vitórias, o Fluminense cinco, além de quatro empates. No primeiro turno do Brasileirão, o Colorado venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, De Pena e Alan Patrick; Wanderson e Alemão.

Possível escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; André, Martinelli (Felipe Melo) e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Desfalques da partida

Fluminense:

Nonato: questões contratuais.

Internacional:

Rodrigo Moledo e Caio Vidal: lesionados.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Internacional é favorito contra o Fluminense nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,50 na vitória do Colorado, $ 3,10 no empate e $ 2,90 caso o Tricolor vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,40 para quem acredita que haverá mais de que 1,5 gols no jogo, e $ 2,75 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar quais jogadores irão balançar as redes, pagando-se $ 3 se for Braian Romero, e $ 2,35 se for German Cano.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

JOGO Internacional x Fluminense DATA Domingo, 14 de agosto de 2022 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ramon Abel (SC)

Assistentes: Kleber Gil e Thiago Labbes (SC)

Quarto árbitro: Jonathan Pinheiro (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Últimos resultados e próximos jogos

Fluminense

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Cuiabá Brasileirão 7 de agosto de 2022 Santos 2 x 2 Fluminense Brasileirão 1 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Fortaleza Copa do Brasil 17 de agosto de 2022 20h (de Brasília) Fluminense x Coritiba Brasileirão 20 de agosto de 2022 19h (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 (1) x (3) Melgar Copa Sul-Americana 11 de agosto de 2022 Fortaleza 3 x 0 Internacional Brasileirão 7 de agosto de 2022

Próximas partidas