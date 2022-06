Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece neste sábado (11), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Flamengo se enfrentam neste sábado (11), no Beira-Rio, a partir das 21h (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Amazon Prime Video (veja como assistir aqui). Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Quando é?

JOGO Internacional x Flamengo DATA Sábado, 11 de junho de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Braulio da Silva Machado - SC

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes - SC

Quarto árbitro: Douglas Schwengber - RS

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos - SP

Informações da partida

Lutando para entrar no G-4 do Brasileirão, o Internacional, com 15 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após empate com o Santos no meio da semana.

Para o confronto no Beira-Rio, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Edenilson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rodrigo Dourado, Johnny, Taison, Mauricio e Estêvão brigam pela vaga.

Por outro lado, Wanderson, que cumpriu suspensão diante do Peixe, volta a ficar à disposição, enquanto Wesley Moraes e Matheus Cadorini são tratados como dúvidas.

Já o Flamengo, que sofreu a segunda derrota consecutiva no meio da semana, anunciou a saída de Paulo Sousa na quinta-feira (9). Dorival Júnior, que comandava o Ceará, será o substituto do português.

Com 12 pontos conquistados em 10 jogos disputados no Brasileirão, a equipe carioca entra em campo pressionada pela vitória.

Em 83 jogos disputados entre as equipes, o Colorado soma 31 vitórias, contra 29 do Flamengo, além de 23 empates. É o primeiro duelo entre as equipes em 2022, sete meses após o último encontro entre os rivais, válido pelo Brasileirão da última temporada. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu por 2 a 1.

Bruno Henrique, David Luiz e Pablo retornam de suspensão, enquanto Arrascaeta, com a seleção uruguaia, segue fora.

Prováveis escalações

Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny (Mauricio ou Estêvão); Rodrigo Dourado, Gabriel e Taison; Alan Patrick e David.

Flamengo: Hugo, Ayrton Lucas (Filipe Luís), David Luís, Rodrigo Caio (Pablo), Matheuzinho, Thiago Maia (William Arão), Andreas Pereira, Vitinho, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

Desfalques

Internacional

Edenilson: suspenso (terceiro cartão amarelo).

Flamengo

Arrascaeta: seleção do Uruguai.

Santos: machucado

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 0 x 2 Internacional Brasileirão 5 de junho de 2022 Santos 1 x 1 Internacional Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Internacional Brasileirão 15 de junho de 2022 20h30 (de Brasília) Internacional x Botafogo Brasileirão 19 de junho de 2022 18h (de Brasília)

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 2 Fortaleza Brasileirão 5 de junho de 2022 RB Bragantino 1 x 0 Flamengo Brasileirão 8 de junho de 2022

Próximas partidas