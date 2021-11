Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Duelo de gigantes aquece a rodada do Brasileirão: o Internacional recebe o Flamengo neste sábado (20), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 34ª rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Flamengo DATA Sábado, 20 de novembro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique Andrade (DF) e José Nascimento Júnior (DF)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Auxiliar VAR: Oberto da Silva Santos (PB)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que irão transmitir o jogo deste sábado (20), no Beira-Rio. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após atuação ruim e derrota contra o Cuiabá, o Internacional perdeu uma chance de ouro de ultrapassar o Fortaleza, sexto colocado, e viu equipes como América-MG e Ceará se aproximarem na tabela.

Assim, jogando em seus domínios, quer repetir a boa atuação do primeiro turno, quando goleou o Flamengo. O treinador Diego Aguirre, então, vai com força máxima e deve contar com vários reforços: a tendência é que Moisés, Cuesta e até Taison e Lindoso voltem ao time titular.

Por outro lado, o Flamengo, empolgado e vindo de três vitórias consecutivas, deve escalar um time alternativo, já pensando na final da Copa Libertadores.

De qualquer jeito, os comandados de Renato Portaluppi ainda sonham com o título brasileiro e querem se vingar do rival.

📢 ATENÇÃO: Beira-Rio liberado para 100% de público!



🏟️🎟️ Todos os sócios voltam a ter Check-In ou compra de ingresso disponíveis. Até o momento, 11 mil colorados já garantiram seu lugar em Inter x Flamengo, amanhã, às 21h30.



Confira o Serviço de Jogo: https://t.co/4gD33w4k67 pic.twitter.com/PcbBDcu7Io — Sport Club Internacional (@SCInternacional) November 19, 2021

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Johnny), Edenilson, Taison (Palacios) e Patrick; Yuri Alberto.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Flamengo: Hugo Souza; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luís; Everton Ribeiro, Thiago Maia, Diego e Vitinho; Vitor Gabriel e Gabigol.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 13 de novembro de 2021 Cuiabá 1 x 0 Internacional Brasileirão 17 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fluminense x Internacional Brasileirão 24 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) Internacional x Santos Brasileirão 28 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

FLAMENGO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 4 Flamengo Brasileirão 14 de novembro de 2021 Flamengo 1 x 0 Corinthians Brasileirão 17 de novembro de 2021

Próximas partidas