Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileiro feminino

Partida acontece nesta segunda-feira (22), pelas quartas de final do Brasileirão feminino; veja como acompanhar na TV

Internacional e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira (22), no Beira-Rio, a partir das 15h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na internet.

Após vencer o jogo de ida por 3 a 1, o Inter entra em campo com a vantagem do empate ou ainda podendo perder por um gol de diferença.

Já ao Flamengo resta ganhar por três gols a mais para avançar direto, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Possível escalação do Flamengo feminino: May, Belinha, Maria Eduarda, Maiara, Ju, Bruna, Fabiana, Isabela, Sorriso, Millene e Lelê.

Possível escalação do Internacional feminino: Natascha, Kaylane, Jucinara, Sole, Daiane, Duda, Monalisa, Thaisa, Cida, Giovanna e Maria.

Desfalques da partida

Flamengo:

sem desfalques confirmados.

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Internacional x Flamengo DATA Segunda-feira, 22 de agosto de 2022 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Charly Deretti (SC)

Assistentes: Ariela Silveira e Estefani da Rosa (RS)

Quarto árbitro: Andressa Hartmann (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Flamengo

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 3 Internacional Brasileirão feminino 15 de agosto de 2022 Santo 1 x 1 Flamengo Brasileirão feminino 7 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Flamengo x Barcelona Carioca feminino 3 de setembro de 2022 15h (de Brasília) Flamengo x Fluminense Carioca feminino 7 de setembro de 2022 15h (de Brasília)

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Flamengo 1 x 3 Internacional Brasileirão feminino 15 de agosto de 2022 Kindermann/Avaí 2 x 1 Internacional Brasileirão feminino 7 de agosto de 2022

Próximas partidas