Internacional x Cuiabá: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Colorado entra em campo neste sábado (10) defendendo a sua posição dentrodo G-4; veja como acompanhar na TV e na internet

Defendendo a sua posição dentro do G-4, o Internacional enfrenta o Cuiabá neste sábado (10), no Beira-Rio, às 16h30 (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Premiere, no pay-per-view.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Vindo de uma sequência de quatro jogos sem perder, o Inter voltou ao G-4, e agora está em quatro lugar, com 43 pontos. O Colorado, dependendo dos resultados até terminar a rodada na vice-liderança, em caso de vitória. De Pena, suspenso, é baixa no time mandante e deve ser substituído por Alan Patrick.

Já o Cuiabá empatou os três últimos jogos e, devido aos tropeços, acabou ficando na 16ª posição, com 26 pontos somados, sendo a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Dourado sabe que precisa ganhar para não correr o risco de entrar no Z-4. Gabriel Pirani, Igor Cariús, Felipe Marques e Walter, machucados, além do técnico António Oliveira, suspenso, são as baixas na equipe visitante em Porto Alegre.

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Inter venceu uma, o Cuiabá ganhou outra, além de três empates.

Escalações:

Escalação do provável INTERNACIONAL: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Alan Patrick, Mauricio e Wanderson; Alemão.

Escalação do provável CUIABÁ: João Carlos; Marllon, Joaquim e Alan Empereur; João Lucas, Marcão, Pepê e Sidcley; André Luís, Valdivia e Deyverson.

Desfalques

Internacional

Carlos de Pena, suspenso, é desfalque no time gaúcho.

Cuiabá

Gabriel Pirani, Igor Cariús, Felipe Marques e Walter, machucados, além do técnico António Oliveira, suspenso, desfalcam o Dourado.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Internacional é favorito contra o Cuiabá nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,55 na vitória do Colorado, $ 3,80 no empate e $ 6,20 caso o Dourado vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,25 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar os dois times irão balançar as redes, pagando-se $ 2,25 caso positivo, e $ 1,55 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 16h30 (de Brasília)

• Local: Beira-Rio, Porto Alegre - RS

• Arbitragem: MAGUIELSON LIMA BARBOSA (árbitro), ALESSANDRO DE ROCHA MATOS E LEILA MOREIRA DA CRUZ (assistentes), LUCAS GUIMARÃES HORN (Quarto árbitro) e RODRIGO D ALONSO (AVAR)