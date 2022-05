Internacional x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Internacional e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (16), no Sesc Protásio Alves, a partir das 17h30 (de Brasília), pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO Internacional x Cruzeiro DATA Segunda-feira, 16 de maio de 2022 LOCAL Sesc Protásio Alves - Porto Alegre, RS HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira, no Sesc Protásio Alves.

Qual o número do SporTV nas operadoras?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV HD: 537, 538 e 539

TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

SKY HD: 436, 437, 438 e 439

CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

MAIS INFORMAÇÕES

Valendo a liderança da competição, Internacional e Cruzeiro se enfrentam pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino.

As meninas do Cruzeiro vem de uma derrota por 1 a 0 contra o São José. O Cabuloso tem duas vitórias, dois empates e quatro derrotas em oito jogos, ocupando a décima primeira posição do torneio.

Do outro lado, o Internacional, atual vice-líder, não quer interromper a sua sequência invicta e luta para assumir a liderança. Para o duelo, as duas equipes não terão maiores desfalques e, com isso, poderão repetir suas últimas escalações.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 0 x 1 Cruzeiro Brasileirão feminino 24 de abril de 2022 Cruzeiro 0 x 1 São José Brasileirão feminino 1 de maio de 2022

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Real Brasília x Cruzeiro Brasileirão feminino 5 de junho de 2022 15h (de Brasília) Cruzeiro x CRESSPOM Brasileirão feminino 29 de maio de 2022 15h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 0 x 1 Internacional Brasileirão feminino 30 de abril de 2022 Internacional 1 x 1 Flamengo Brasileirão feminino 24 de abril de 2022

