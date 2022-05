Internacional x Cruzeiro: escalação, desfalques e mais do jogo do Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar nesta segunda-feira (16) para Internacional e Cruzeiro, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2022, a partir das 17h30 (do horário de Brasília).

Valendo a liderança da competição, Internacional e Cruzeiro se enfrentam pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro feminino. As meninas do Cruzeiro vem de uma derrota por 1 a 0 contra o São José. O Cabuloso tem duas vitórias, dois empates e quatro derrotas em oito jogos, ocupando a décima primeira posição do torneio. Do outro lado, o Internacional, atual vice-líder, não quer interromper a sua sequência invicta e luta para assumir a liderança

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

As meninas do Cruzeiro vão com força máxima para o duelo.

Assim como a equipe celeste, as Gurias Coloradas vão sem desfalques para o jogo e deverão repetir a mesma formação que ganhou a partida contra o Palmeiras, na última rodada.

Mais artigos abaixo

Possível escalação do Cruzeiro: Rubi; Isa Fernandes, Gabi Arcanjo, Korina e Nine; Rafa Andrade, Robinha, Mari Pires, Vanessinha; Marília e Mariana Santos.

Possível escalação do Internacional: Mayara; Bruna Benites, Sorriso, Haas, Isabela; Fabi Simões, Zóio, Capelinha; Duda, Millene Fernandes e Lelê.

DESFALQUES

CRUZEIRO:

Sem desfalques

INTERNACIONAL:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta segunda-feira, no Sesc Protásio Alves.