Internacional x Cresspom-DF: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão feminino 2022

Internacional e Cresspom-DF se enfrentam neste sábado (5), no Sesc Campestre, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2022. A partida não terá transmissão ao vivo.

QUANDO É?

JOGO Internacional x Cresspom-DF DATA Sábado, 5 de março de 2022 LOCAL Sesc Campestre - Porto Alegre, Rio Grande do Sul HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Estreia das Gurias 🤝 Brasileirão



🚨 Confira todas as informações para o jogo deste sábado, às 16h, contra o Cresspom. No Sesc, vamos apoiar nossas craques em busca da primeira vitória! 🔥



🔗🎟 Todas infos: https://t.co/4nesCExwTP pic.twitter.com/FoyNZ506gX — Gurias Coloradas (@ColoradasGurias) March 3, 2022

MAIS INFORMAÇÕES

Anteriormente, o Internacional disputou a Supercopa do Brasil. No entanto, as Gurias Coloradas foram eliminadas logo na estreia. Por outro lado, as Tigresas do Cresspom fizeram uma boa campanha no Brasileirão Feminino A2 de 2021, caindo apenas na semifinal para o Atlético-MG.

O time de Brasília será o segundo representante da capital nacional no Campeonato Brasileiro Feminino. Este será o primeiro jogo oficial na história entre as equipes.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 1 Real Brasília Supercopa do Brasil 4 de fevereiro de 2022 Internacional 1 x 1 Grêmio Campeonato Gaúcho 5 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Esmac x Internacional Brasileirão feminino 13 de março de 2022 15h (de Brasília) Internacional x São Paulo Brasileirão feminino 21 de março de 2022 20h (de Brasília)

CRESSPOM-DF

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Aruc 0 x 12 Cresspom-DF Brasileirão feminino 13 de novembro de 2021 Cresspom-DF 10 x 0 Estrelinha Brasileirão feminino 20 de novembro de 2021

Próximas partidas