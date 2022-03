Internacional x Cresspom-DF: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Brasileirão feminino 2022

A bola vai rolar neste sábado (5) para Internacional e Cresspom-DF, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro feminino 2022, a partir das 16h (do horário de Brasília). Anteriormente, o Internacional disputou a Supercopa do Brasil. No entanto, as Gurias Coloradas foram eliminadas logo na estreia. Por outro lado, as Tigresas do Cresspom fizeram uma boa campanha no Brasileirão Feminino A2 de 2021, caindo apenas na semifinal para o Atlético-MG.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O time de Brasília será o segundo representante da capital nacional no Campeonato Brasileiro Feminino. Este será o primeiro jogo oficial na história entre as equipes.

O Internacional e o Cresspom-DF nao possuem desfalques para a partida. As duas equipes vão com força máxima para o confronto.

Sábado é dia das tigresas do cerrado estrear no @BRFeminino, vamos encarar as @ColoradasGurias, o jogo será às 16h, contamos com sua torcida!#eusoumuitomaiscresspom#astigresasdocerrado pic.twitter.com/WG5aQ38zaq — Cresspom Feminino Oficial (@cresspomoficial) March 3, 2022

Possível escalação do Internacional: May (Gabi Barbieri); Belinha, Thamirys, Bruna Benites, Eskerdinha; Djeni, Ju Ferreira, Mileninha; Maiara, Fabi Simões, Millene.

Possível escalação do Cresspom-DF: Alessandra; Thamires, Camila, Altamires, Kathleen; Nathalia, Eliude, Denize; Dany, Barbara, Moara.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Sem desfalques

CRESSPOM-DF:

Sem desfalques

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Internacional e Cresspom-DF não terá transmissão ao vivo.