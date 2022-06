Internacional x Coritiba: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Jogo acontece nesta sexta-feira (24), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Coritiba se enfrentam na noite desta sexta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Brasileirão 2022. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada, além da plataforma de streaming Premiere FC.

O Internacional quer reencontrar a vitória diante de sua torcida, após a derrota para o Botafogo na última rodada. O Colorado é o quinto colocado do campeonato, com 21 pontos marcados.

Para o jogo desta sexta, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Moisés, suspenso, além de Renê, que se recupera de lesão. Além disso, Alan Patrick, que estava gripado e com desconforto na coxa direita, deve iniciar entra os reservas.

O Coritiba, por sua vez, não vence há cinco jogos no Brasileirão, sendo que perdeu os últimos três. O Coxa está na 15ª posição , com 15 pontos marcados.

A equipe do Couto Pereira não terá Diego Porfírio, Warley e Adrián Martínez, suspensos. No entanto, Thonny Anderson está recuperado de um problema no tornozelo.

Nos últimos 20 confrontos diretos entra as equipes, o Internacional venceu oito vezes, o Coritiba quarto, além de oito empates.

Prováveis escalações

Possível escalação do INTERNACIONAL: Daniel; Bustos, Vitão, Rodrigo Moledo e Thauan Lara; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena e Taison; Pedro Henrique e Alemão.

Possível escalação do CORITIBA: Rafael William; Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Matías Galarza e Thonny Anderson; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.

Desfalques da partida

Internacional:

Moisés: suspenso.

Renê: departamento médico.

Coritiba:

Diego Porfírio, Warley e Adrián Martínez: suspensos.

Quando é?

JOGO Internacional x Coritiba DATA Sexta-feira, 24 de junho de 2022 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Christian Sorensen e Tiago Silva (GO)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Emerson Ferreira (MG)

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 3 Botafogo Brasileirão 19 de junho de 2022 Goiás 1 x 2 Internacional Brasileirão 15 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Colo-Colo x Internacional Sul-Americana 28 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Ceará x Internacional Brasileirão 2 de julho de 2022 19h (de Brasília)

Coritiba

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 0 x 1 Athletico-PR Brasileirão 19 de junho de 2022 RB Bragantino 4 x 2 Coritiba Brasileirão 15 de junho de 2022

Próximas partidas