Internacional x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (11), pela 14ª rodada do torneio Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Estádio Beira-Rio irá receber a partida entre e , pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece neste domingo de Dia dos Pais (11), às 11h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o . Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Corinthians DATA Domingo, 11 de agosto LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 11h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere para todo o Brasil. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Após a importante vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro.

A tendência é de que o técnico Odair Hellmann escale uma equipe predominantemente titular, já que o Inter não possui jogos marcados para o meio da próxima semana.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Bruno, Moledo, Victor Cuesta e Uendel; Rithely, Patrick Nonato e D'Alessandro; Nico López e Guerrero

CORINTHIANS

Vindo de vitória do Goiás por 2 a 0 no meio da semana (jogo atrasado da sétima rodada), a equipe de Carille busca a aproximação do G-4.

“Vai ser passo a passo, jogo a jogo, o objetivo ontem era a vitória para buscar o G4, o primeiro objetivo é esse, depois mirar o título. O Mauro (auxiliar) falou que quem veste essa camisa tem que brigar pelo título. Os tropeços já vieram, mas time está pegando corpo. Nosso objetivo é brigar sim pelo título”, disse Gabriel.

Com cinco jogos de invencibilidade, o Corinthians ocupa a quinta posição do Brasileiro, com 23 pontos, nove a menos que o , líder.

Provável escalação: Cássio; Michel, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Pedrinho, Sornoza e Clayson; Vagner Love

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Nos últimos cinco jogos, as equipes terminaram empatadas, além de uma vitória para cada lado. A última vez que o triunfou sobre o Colorado foi em 2016.

DATA JOGO COMPETIÇÃO 23 /11/2018 Corinthians 1 x 1 Internacional Brasileirão 27/05/2018 Internacional 2 x 1 Corinthians Brasileirão 20/04/2017 Corinthians 1 (3) x (4) 1 Internacional 13/04/2017 Internacional 1 x 1 Corinthians Copa do Brasil 21/11/2016 Corinthians 1 x 0 Internacional Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO 2 x 1 Internacional Brasileirão 3 de agosto 19h (de Brasília) 0 x 1 Internacional Copa do Brasil 7 de agosto 21h30

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Brasileirão 17 de agosto 21h (de Brasília) x Internacional Libertadores 21 de agosto 21h30 (de Brasília)

CORINTHIANS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians 1 x 1 Brasileirão 04 de agosto 19h (de Brasília) Corinthians 2 x 0 Brasileirão 07 de agosto 19h15 (de Brasília)

Próximas partidas