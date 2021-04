Internacional x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), pela quarta rodada do Brasileirão Feminino; veja como acompanhar ao vivo na internet

Internacional e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 20h (de Brasília), pela quarta rodada da Série A1 do Brasileirão Feminino, no duelo dos invictos. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Corinthians DATA Quarta-feira, 28 de abril de 2021 LOCAL Campo do Sesc HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Inter alcançou três vitórias seguidas no Brasileiro Feminino / Foto: Getty Images

A CBF TV, pela internet, é quem vai passar o jogo desta quarta-feira, às 20h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com 100% de aproveitamento no Brasileirão Feminino, o Corinthians volta a campo visando mais três pontos para disparar na liderança do torneio, enquanto o Inter, também invicto, soma sete pontos, registrando duas vitórias e um empate.

🎥➡️ BASTIDORES DAS @COLORADASGURIAS NO AR 😍🇦🇹



Gol nos últimos minutos e segunda vitória consecutiva no Brasileirão A1. Dá o play e confere como foi o confronto diante do Flamengo! 💪#VamoInter #GuriasColoradas pic.twitter.com/OnIUI73x4O — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 27, 2021

Provável escalação do Internacional: Vivi; Leidi, Isa Haas, Sorriso e Belinha; Juliana, Mariana Pires e Djeni; Rafa Travalão, Shashá e Fabi Simões.

Provável escalação do Corinthians: atualizar.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 1 x 1 Santos Brasileirão Feminino 18 de abril de 2021 Bahia 0 x 2 Internacional Brasileirão Feminino 21 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Corinthians Brasileirão Feminino 28 de abril de 2021 20h (de Brasília) Internacional x Ferroviária Brasileirão Feminino 1 de maio de 2021 20h (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Ferroviária 0 x 1 Corinthians Brasileirão Feminino 22 de abril de 2021 Corinthians 3 x 1 Botafogo Brasileirão Feminino 25 de abril de 2021

Próximas partidas