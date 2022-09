Internacional x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final do Brasileirão feminino

Equipes fazem o primeiro jogo da final do Brasileiro feminino neste domingo (18); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Internacional e Corinthians fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro feminino neste domingo (18), às 11h (de Brasília), no Beira-Rio. A volta está marcada para o dia 24, na Neo Química Arena. O torcedor pode acompanhar a decisão na Band, na TV aberta, no SporTV, na TV fechada, e na Eleven Sports, no streaming.

Em busca do tetracampeonato (o tri consecutivo), o Timão chega após eliminar o rival Palmeiras na semifinal (6 a 1 no placar agregado), e o Real Brasília nas quartas (3 a 0 nos dois jogos). Já na primeira fase, ficou em quarto, com 32 pontos (nove vitórias, cinco empates e uma derrota).

Do outro lado, o Internacional terminou em terceiro lugar com 33 pontos (10 vitórias, três empates e duas derrotas), enquanto no mata-mata deixou para trás o Flamengo (4 a 2 no agregado) e o São Paulo (2 a 1), nas quartas e semi, respectivamente.

Escalações:

Escalação do provável INTERNACIONAL FEMININO: Mayara; Capelinha, Bruna Benites, Sorriso e Isabela; Juliana, Duda Sampaio, Maiara e Fabi Simões; Millene e Lelê.

Escalação do provável CORINTHIANS FEMININO: Lelê; Diany, Tarciane, Andressa e Yasmim; Gabi Morais, Gabi Zanotti e Gabi Portilho; Jaqueline, Adriana e Jheniffer.

Desfalques

Internacional

sem desfalques confirmados.

Corinthians

sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: domingo, 18 de setembro de 2022

• Horário: 11h (de Brasília)

• Local: Beira-Rio – Porto Alegre, Rio Grande do Sul

• Arbitragem: DEBORAH CECILIA (árbitro), BRIGIDA CIRILO e BÁRBARA ROBERTA (assistentes), ANDRESSA HARTMANN (Quarto árbitro) e LUIZA NAUJORKT (AVAR)