Internacional x Colo-Colo: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Partida acontece nesta terça-feira (5), pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-A; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Colo-Colo se enfrentam nesta terça-feira (5), no Beira-Rio, a partir das 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como perdeu o primeiro duelo por 2 a 0, o Colorado precisa devolver o placar para levar para os pênaltis ou vencer por três gols de diferença para avançar. A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV, na TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

O Inter terá o apoio de sua torcida - esgotou os mais de 40 mil ingressos - para buscar a classificação às quartas de final.

"Eu creio que a torcida será um jogador a mais sem dúvida. Vamos pela classificação. Pode ter certeza que vamos dar o máximo de nós, vamos dar a vida dentro de campo e o apoio da torcida vai ser fundamental para nossa vitória", afirmou o zagueiro Kaique Rocha

Depois de empatar com o Ceará na última rodada do Brasileirão e cair para a quinta posição, com 25 pontos, o técnico Mano Menezes terá novamente os titulares à disposição (foram poupados no sábado), com Bustos e De Pena, recuperados de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, e desconforto muscular na coxa esquerda, respectivamente. Por outro lado, Renê, lesionado, deve seguir como desfalque.

Já o Colo-Colo, que vem de empate com o Everton, se classifica com empate ou derrota por 1 a 0 no Beira-Rio.

Prováveis escalações

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos (Heitor), Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel e De Pena (Johnny); Edenilson, Alan Patrick e Taison (Pedro Henrique); Alexandre Alemão.

Possível escalação do Colo-Colo: Cortés; Opazo, Falcón, Zaldivia e Suazo; Fuentes e Pávez; Solari, Leonardo Gil e Gabriel Costa; Lucero.

Desfalques da partida

Internacional:

Renê: lesionado.

Colo-Colo:

Emiliano Amor: lesionado.

Quando é?

JOGO Internacional x Colo-Colo DATA Terça-feira, 5 de julho de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade e Maximiliano Del Yesso (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Colo-Colo 2 x 0 Internacional Copa Sul-Americana 29 de junho de 2022 Ceará 1 x 1 Internacional Brasileirão 2 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x América-MG Brasileirão 11 de julho de 2022 20h (de Brasília) Athletico-PR x Internacional Brasileirão 16 de julho de 2022 16h30 (de Brasília)

Colo-Colo

JOGO CAMPEONATO DATA Colo-Colo 2 x 0 Internacional Copa Sul-Americana 29 de junho de 2022 Everton 1 x 1 Colo-Colo Campeonato Chileno 1 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Colo-Colo x Club de Deportes La Serena Campeonato Chileno 10 de julho de 2022 18h30 (de Brasília) Audax x Colo-Colo Campeonato Chileno 16 de julho de 2022 19h15 (de Brasília)

