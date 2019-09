Internacional x Chapecoense: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Colorado busca esquecer a derrota na Copa do Brasil e foca no Brasileirão neste domingo (22); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após perder o título da Copa do Brasil para o Athletico-PR, o recebe a neste domingo (22), às 11h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal , você acompanha o jogo em tempo real, minuto a minuto!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Chapecoense DATA Domingo, 22 de setembro LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Internacional

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal , você acompanha tudo do jogo, com narração minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Após ser derrotado pelo -PR em pleno Beira-Rio na final da Copa do , o Inter volta suas atenções para o Brasileirão. No torneio, a equipe de Odair Hellmann está invicta no estádio.

Para o confronto, o treinador segue sem contar com D´Alessandro, que sofreu uma lesão muscular e ficou fora da final da .

Atualmente, o Colorado ocupa a quarta posição do Brasileiro, com 33 pontos. Nove a menos que o líder .

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel (Zeca); Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Wellington Silva (Rafael Sobis) e Nico López; Paolo Guerrero

CHAPECOENSE

Ocupando a penúltima posição do Brasileiro, a deve entrar em campo neste domingo com cinco mudanças na equipe titular.

O técnico Marquinhos contará com o retorno de Renato, recuperado de lesão na canela, além de Gum e Márcio Araújo, que cumpriram suspensão na última rodada.

Mais artigos abaixo

Camilo também volta ao time ao lado de Arthur Gomes para a saída do atacante Aylon.

Provável escalação da Chapecoense: Tiepo; Eduardo, Gum, Rafael Pereira, Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo, Camilo; Renato, Arthur Gomes e Everaldo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Internacional Copa do Brasil 11 de setembro 1 x 3 Internacional Brasileirão 15 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Chapecoense Brasileirão 22 de setembro 11h (de Brasília) Flamengo x Internacional Brasileirão 26 de setembro 21h30 (de Brasília)

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Chapecoense Brasileirão 8 de setembro Chapecoense 1 x 2 Brasileirão 14 de setembro

Próximas partidas