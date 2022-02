Internacional x Brasil de Pelotas: escalação, desfalques e mais do Campeonato Gaúcho 2022

Internacional e Brasil-RS se enfrentam na noite desta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho. No último encontro entre as equipes, a partida terminou empatada em 2 a 2, válido pelo Estadual da última temporada.

Depois de três rodadas sem vencer (dois empates e uma derrota), o Inter reencontrou o caminho da vitória na última rodada, quando bateu o Caxias por 1 a 0.

Do outro lado, o Brasil de Pelotas, que vem de uma vitória e um empate, aparece na sexta posição, com nove pontos.

Veja mais informações da partida!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, o técnico Cacique Medina fará algumas mudanças na equipe. Bruno Méndez deixa a lateral direita para a entrada de Heitor, enquanto Maurício deve entrar no lugar de Johnny.

Confira os relacionados do Internacional:

Goleiros: Daniel e Keiller

Laterais: Heitor, Moisés e Paulo Victor

Zagueiros: Bruno Méndez, Cuesta e Kaique Rocha

Volantes: Dourado, Lindoso, Johnny, Gabriel, Edenílson e Liziero

Meias: Taison, Boschilia, Lucas Ramos, Mauricio e D'Alessandro

Atacantes: David, Wesley Moraes, Matheus Cadorini e Caio Vidal

Já o Brasil de Pelotas terá o retorno de Karl, mas Juliano e Bruno Paulo, são tratados como dúvidas.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Heitor, Heitor, Cuesta e Moisés; Dourado (Gabriel), Edenílson, Maurício, Taison e David; Wesley Moraes.

Possível escalação do Brasil-RS: Marcelo, Marcelinho, Rafael Castro (Gilberto Alemão), Helerson e Henrique Ávila; Karl, Gabriel Araújo (Juliano), Marllon e Luizinho; Paulo Victor e Bruno Paulo (Thiago Santos).

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Gabriel Mercado: lesão muscular na coxa direita

Carlos Palacios e Rodrigo Moledo: condicionamento físico

BRASIL-RS:

Jonathan: torção no joelho direito

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Internacional x Brasil de Pelotas será transmitido ao vivo pelo Premiere nesta quarta-feira (16), no Beira-Rio.