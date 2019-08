Internacional x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (31), pela 17ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e internet

Após a queda na , o volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado (31), o recebe o , às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, em duelo válido pela 17ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Botafogo DATA Sábado, 31 de agosto LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 21h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Ocupando a sétima posição do Brasileirão, com 24 pontos, o Colorado busca a recuperação após a queda na Libertadores. Logo depois da rodada no sábado (31), a equipe se concentra para a decisão na Copa do .

Na quarta-feira (40, o Inter recebe o , pelo jogo de volta da semifinal da , com a vantagem após ter vencido o primeiro duelo por 1 a 0.

Desta forma, pode ser que o técnico Odair Hellmann escale uma formação alternativa.

Provável escalação: Danilo Fernandes; Zeca, Klaus, Emerson , Erik; Bruno Silva, Nonato, Sarrafiore, Nico López, Wellington Silva; Guilherme Parede

BOTAFOGO

Sem vencer há duas rodadas no Brasileiro, o Bota entra em campo pensando apenas na vitória. Atualmente, a equipe carioca ocupa a nona posição, com 23 pontos.

"Lógico que a gente ficou com muita raiva, porque deixamos passar uma oportunidade. Se a gente ganha a , estaria muito bem posicionado. Temos que recuperar os pontos que perdemos em casa em Porto Alegre e estamos confiantes nisso", disse o capitão Carli.

Provável escalação: ​Gatito; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Cícero, Alex Santana e João Paulo; Luiz Fernando, Lucas Campos e Diego Souza

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Equilíbrio é a melhor definição para o confronto entre as equipes. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias para o Botafogo e duas para o Internacional. DATA JOGO COMPETIÇÃO 18/11/2018 Botafogo 1 x 0 Internacional Brasileirão 29/07/2018 Internacional 3 x 0 Botafogo Brasileirão 12/10/2016 Botafogo 1 x 0 Internacional Brasileirão 26/06/2016 Internacional 2 x 3 Botafogo Brasileirão 14/09/2014 Internacional 2 x 0 Botafogo Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Internacional Brasileirão 25 de agosto Internacional 1 x 1 Libertadores 28 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Cruzeiro Copa do Brasil 4 de setembro 21h30 (de Brasília) Internacional x Brasileirão 7 de setembro 19h (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Botafogo Brasileirão 17 de agosto Botafogo 0 x 0 Chapecoense Brasileirão 27 de agosto

Próximas partidas