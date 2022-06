Internacional x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário, escalação e mais do jogo do Brasileirão

Jogo acontece neste domingo (19), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o Botafogo neste domingo (19), no Beira-Rio, a partir das 18h (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão 2022. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, e do streaming da Amazon Prime Video (veja como), na TV fechada. Na GOAL, você acompanha o duelo em tempo real.

O Internacional é o terceiro colocado do Brasileiro, com 21 pontos marcados. O Colorado não perde há 11 jogos (cinco vitórias e seis empates) e não poderá contar com Renê, lesionado. Outro que também não vai a campo é Bruno Méndez, que aguarda pelo desfecho da negociação do clube junto ao Corinthians.

Por outro lado, Carlos de Pena e Taison cumpriram suspensão na última rodada e voltam a ficar à disposição do técnico Mano Menezes que, apesar de gripado, comandará a equipe no Beira-Rio.

O Botafogo, por sua vez, venceu no meio da semana e aliviou a pressão, saindo da zona de rebaixamento. O Alvinegro está na 14ª posição, com 15 pontos, e não poderá contar com Kanu e Cuesta, suspensos.

Prováveis escalações

Internacional: Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Moisés; Gabriel, Edenilson, Carlos de Pena e Alan Patrick; David e Wanderson.

Botafogo: Gatito; Saravia (Daniel Borges), Klaus (Philipe Sampaio), Joel Carli e Hugo; Tchê Tchê, Kayque e Chay (Patrick de Paula); Vinícius Lopes, Matheus Nascimento e Erison.

Desfalques

Internacional

Renê: lesionado.

Botafogo

Kanu e Cuesta: suspensos.

Quando é?

JOGO Internacional x Botafogo DATA Domingo, 19 de junho de 2022 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Andrade e Jose Junior (DF)

Quarto árbitro: Rafael Klein (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 2 Internacional Brasileirão 15 de junho de 2022 Internacional 3 x 1 Flamengo Brasileirão 11 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Coritiba Brasileirão 24 de junho de 2022 21h30 (de Brasília) Colo-Colo x Internacional Copa Sul-Americana 28 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

Botafogo

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 0 São Paulo Brasileirão 16 de junho de 2022 Botafogo 0 x 1 Avaí Brasileirão 13 de junho de 2022

Próximas partidas