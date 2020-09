Internacional x Bahia: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (6), pela oitava rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Lìder e embalado, o recebe o neste domingo (6), às 16h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV e Premiere. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x Bahia DATA Domingo, 6 de setembro de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo na RBS TV e Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com três vitórias consecutivas e um empate, o Internacional é o líder do Brasileirão com 16 pontos.

Para o duelo contra o Bahia, o técnico Eduardo Coudet poderá contar com os retornos de Thiago Galhardo e Zé Gabriel, poupados no empate com o no meio da semana.

Com Rodrigo Lindoso ainda com Covid-19, Johnny deve seguir na equipe titular, enquanto Moisés está fora por questões contratuais.

Já o Bahia não sabe o que é vencer há quatro jogos (dois empates e duas derrotas), o que levou a demissão de Roger Machado após a derrota para o por 5 a 3 na última rodada.

Emprestados pelo Colorado, Zeca e Ramon estão fora. Por outro lado, Gregore e Ronaldo retornam após cumprirem suspensão.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Matheus Jussa; Johnny, Edenilson, Boschilia e Patrick; D'Alessandro e Thiago Galhardo.

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich (Anderson); Nino Paraíba, Lucas Fonseca (Ernando), Juninho e Juninho Capixaba; Gregore (Ronaldo), Daniel, Élber, Rodriguinho e Rossi; Gilberto.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Internacional Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 Palmeiras 1 x 1 Internacional Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Ceará Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília) x Internacional Campeonato Brasileiro 13 de setembro de 2020 18h (de Brasília)

BAHIA

JOGO CAMPEONATO DATA Bahia 1 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 Bahia 3 x 5 Flamengo Campeonato Brasileiro 3 de setembro de 2020

Próximas partidas