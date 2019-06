Internacional x Bahia: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), pela nona rodada do Brasileirão

O recebe o nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pela nona rodada do Brasileirão antes da parada para a .

Veja informações da partida!

JOGO Internacional x Bahia DATA Quarta-feira, 12 de junho LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela TV Globo, além do canal TNT e Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Após perder para o por 2 a 1 na última sexta (7), o busca a recuperação no Brasileirão. Atualmente, ocupa a sétima posição, com 13 pontos.

O técnico Odair Hellmann não poderá contar com dois jogadores importantes: o zagueiro Emerson , suspenso, e o volante Edenilson, lesionado.

Provável escalação:

BAHIA

Do outro lado, o Bahia vem de um empate com o Ceará sem gols e busca somar pelo menos um ponto nesta rodada. Com 14 pontos, ocupa a sexta posição.

O técnico Roger Machado terá três ausências: o volante Gregore e o atacante Artur estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o atacante Élber teve diagnosticada uma lesão na coxa.

Provável escalação: