Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (22), pela quinta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, e se enfrentam neste sábado (22), às 19h (de Brasília), pela quinta rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x Atlético-MG DATA Sábado, 22 de agosto de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Internacional e Atlético-MG dividem a liderança com o , com nove pontos, e entram em campo em busca de mais um triunfo no Brasileirão.

Para o duelo, o deve entrar em campo com força máxima após a vitória sobre o no meio da semana por 3 a 0. A única dúvida é sobre quem será o substituto de Paolo Guerrero, uma vez que William Pottker, expulso, cumprirá suspensão automática.

Já o Atlético-MG foi derrotado pelo Botafogo no meio da semana e conheceu o seu primeiro revés no torneio nacional.

Sem nenhum jogador suspenso ou lesionado, o técnico Jorge Sampaoli pode promover algumas mudanças táticas na equipe, como de costume.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Peglow).

Provável escalação do Atlético-MG: Rafael; Guga (Mariano), Réver, Júnior Alonso (Gabriel) e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Marquinhos (Savarino), Keno e Marrony.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Internacional Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 Internacional 3 x 0 Atlético-GO Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x Internacional Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-MG 2 x 0 Ceará Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 Botafogo 2 x 1 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020

Próximas partidas