Internacional x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Partida acontece neste domingo (31), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (31), no Beira-Rio, a partir das 16h (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo, (para Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Sem vencer há três rodadas no Brasileirão (uma derrota e dois empates), o Colorado, com 30 pontos, luta pela entrada no G-4.

Para o confronto no Beira-Rio antes da viagem para enfrentar o Melgar, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, Mano Menezes deve mexer na equipe e poupar alguns jogadores.

O técnico não poderá comandar a equipe na beira do gramado. Mano cumprirá suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. O auxiliar Sidnei Lobo será o substituto.

Além do treinador, o zagueiro Rodrigo Moledo, que sentiu um desconforto no joelho direito, também está fora. Assim, Mercado e Vitão devem formar a dupla de zaga.

Por outro lado, Bustos e Renê, recuperados de lesões, voltam ao time titular.

Já o Atlético-MG terá a reestreia do técnico Cuca no comando da equipe. E, de acordo com Hulk, depois de uma semana intensa de trabalho, o elenco vai atrás de retomar a confiança.

"Semana boa de trabalho, chegada do professor Cuca, que conhece o plantel. Fez excelente trabalho para recuperar coisas que não estavam acontecendo no nosso jogo., afirmou o jogador.

"Na verdade, conversei com o Cuca na semana. Ele já vinha acompanhando nossos jogos. Pelo carinho que ele tem com o Galo. Essa ligação que ele tem. Conversamos bastante sobre o que ele observava de fora. É a recuperação da confiança. Quando estamos confiantes, as coisas acontecem mais fácil", completou.

Como terá pela frente o Palmeiras, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores no meio da semana, Cuca pode poupar alguns jogadores.

Em 87 jogos disputados entre as equipes, o Internacional soma 37 vitórias, contra 28 do Atlético-MG, além de 22 empates. No primeiro turno, o Galo venceu por 2 a 0. Os dois gols foram marcados por Hulk.

Prováveis escalações

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Mercado, Vitão e Renê; Gabriel, Edenilson e De Pena; Pedro Henrique (Mauricio), Wanderson e Alemão.

Possível escalação do Atlético-MG: Everson, Mariano, Nathan Silva (Igor Rabello), Alonso, Arana; Allan, Jair e Nacho; Zaracho, Keno e Hulk.

Desfalques da partida

Internacional:

Rodrigo Moledo: desconforto no joelho direito

Mano Menezes: suspenso (terceiro cartão amarelo)

Taison e Alan Patrick: transição física

Atlético-MG:

sem desfalques confirmados

Quando é?

JOGO Internacional x Atlético-MG DATA Domingo, 31 de julho de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Daniel Paulo Ziolli (SP)

Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 3 x 3 São Paulo Brasileiro 21 de julho de 2022 Palmeiras 2 x 1 Internacional Brasileiro 24 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Melgar x Internacional Copa Sul-Americana 4 de agosto de 2022 19h15 (de Brasília) Fortaleza x Internacional Brasileiro 7 de agosto de 2022 18h (de Brasília)

Atlético-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 1 Atlético-MG Brasileiro 21 de julho de 2022 Atlético-MG 1 x 2 Corinthians Brasileiro 24 de julho de 2022

Próximas partidas