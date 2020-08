Internacional x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Colorado entra em campo na noite desta quarta-feira (19), pela quarta rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Jogão na área! e entram em campo nesta quarta-feira (19), às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN!

Veja informações da partida antes da úlima mudança

Mais times

QUANDO SERÁ?

JOGO Internacional x Atlético-GO DATA Quarta-feira, 19 de agosto de 2020 LOCAL Beira-Rio - Alegre HORÁRIO 20h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Internacional

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o na última rodada, o Internacional busca a recuperação contra o Atlético-GO.

Para o duelo, o técnico Eduardo Coudet não terá Boschilia, devido a um problema particular, além de Paolo Guerrero, que rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho direito.

Desta forma, William Pottker formará dupla com Thiago Galhardo no ataque.

O Inter é terceiro colocado no Brasileirão, com seis pontos (duas vitórias e uma derrota), enquanto o Atlético-GO é sétimo colocado com quatro pontos (uma vitória e um empate).

Boa tarde, torcida colorada! Equipe treina forte para a próxima rodada do Brasileirão. #VamoInter pic.twitter.com/zQrXHaaBP6 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 18, 2020

Já o Dragão entra em campo com três desfalques: Dudu e Ferrareis, por questões contratuais, além de Renato Kayzer, lesionado.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel (Rodrigo Moledo), Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso (Musto), Marcos Guilherme (Praxedes), Edenílson e Patrick; Thiago Galhardo e William Pottker.

Provável escalação do Atlético-GO: Jean; Moacir, Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Jorginho; Matheuzinho, Hyuri e Felipe.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 2 x 0 Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 Fluminense 2 x 1 Internacional Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Campeonato Brasileiro 22 de agosto de 2020 19h (de Brasília) x Internacional Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 16h (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 3 x 0 Campeonato Brasileiro 13 de agosto de 2020 Atlético-GO 1 x 1 Sport Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020

Próximas partidas