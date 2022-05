Internacional x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e informações do Brasileirão Série A 2022

Jogo acontece nesta segunda-feira (30), pela oitava rodada do Brasileirão; veja como acompanhar na TV e na internet

Internacional e Atlético-GO entram em campo nesta segunda-feira (30), no Beira-Rio, às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Atlétivo-GO DATA Segunda-feira, 30 de maio de 2022 LOCAL Beira-Rio, Porto Alegre - RS HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima henrique (CE)

Assistentes: Nailton Oliveira e Renan da Costa (CE)

Quarto árbitro: Rafael Klein (SC)

VAR: Wagner Reway (PB)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo desta segunda-feira, no Beira-Rio.

MAIS INFORMAÇÕES

O Internacional vem de quatro empates consecutivos no Brasileirão e, em casa, quer voltar a vencer

O Colorado é o 12º colocado do campeonato, com 10 pontos marcados.

Já o Atlético-GO está na zona de rebaixamento, ocupando o 17º lugar, com 6 pontos.

O time rubro-negro quer o triunfo fora de casa para não ver os rivais abrirem distância.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Inter 5 x 1 9 de Octubre Copa Sul-Americana 24 de maio de 2022 Cuiabá 1 x 1 Inter Brasileirão 21 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Internacional Brasileirão 5 de junho de 2022 19h (de Brasília) Santos x Inter Brasileirão 8 de junho de 2022 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA LDU 1 x 1 Atlético-GO Copa Sul-Americana 24 de maio de 2022 Atlético-Go 2 x 0 Coritiba Copa do Nordeste 21 de maio de 2022

Próximas partidas