Internacional x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

O Internacional enfrenta o Atlético-GO neste domingo (5), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na tv fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Atlético-GO DATA Domingo, 5 de dezembro de 2021 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 20h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Evandro de Melo (SP)

Quarto árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Emerson de Almeida (MG)

Auxiliar VAR: Frederico Soares (MG)

ONDE VAI PASSAR?

📸Preparação segue forte para o duelo com o Atlético-GO.



🇦🇹 Saiba mais: https://t.co/bc88tJPeS2 #VamoInter pic.twitter.com/iPOlGnvAu1 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 3, 2021

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo (5), no Beira-Rio. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Garantido na Série A após vencer a Chapecoense na última rodada, o Atlético-GO, com 47 pontos, não corre mais risco de queda, e entra em campo apenas para cumprir tabela.

Do outro lado, o Internacional, com 48 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória depois de três derrotas e um empate.

Para o confronto, o técnico Diego Aguirre terá o retorno de Rodrigo Dourado, que cumpriu suspensão contra o Peixe.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Renzo Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Carlos Palacios, Taison e Patrick; Yuri Alberto).

Provável escalação do Atlético-GO: Fernando Miguel; Dudu, Éder, Oliveira e Arthur Henrique; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Rickson; Janderson, Zé Roberto e Ronald.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 0 Internacional Brasileirão 25 de novembro de 2021 Internacional 1 x 1 Santos Brasileirão 28 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Bragantino x Internacional Brasileirão 9 de dezembro de 2021 21h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-GO

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético-GO 2 x 1 Bahia Brasileirão 29 de novembro de 2021 Chapecoense 0 x 1 Atlético-GO Brasileirão 3 de dezembro de 2021

Próximas partidas