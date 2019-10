Internacional x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes miram a vitória nesta quinta-feira (31), pela 29ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e -PR entram em campo na noite desta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo do canal TNT (exceto RS). Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Internacional x DATA Quinta-feira, 31 de outubro LOCAL Beira-Rio - Alegre, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo do canal TNT (exceto RS). Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Na quinta posição do Brasileirão, com 45 pontos , o Inter chega para o confronto mirando o G-4 após a vitória sobre o por 3 a 2 na última rodada.

A equipe segue sem contar com Rodrigo Dourado, Nonato e Emerson , além de Bruno Fuchs, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rodrigo Moledo deverá ser o seu substituto.

Por outro lado, D'Alessandro e Patrick ao time titular após cumprirem suspensão.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Cuesta, Rodrigo Moledo, Zeca; Rodrigo Lindoso, Patrick; Parede, D’Alessandro e Wellington Silva; Paolo Guerrero

ATHLETICO-PR

Já o Furacão, aparece em oitavo lugar, com 42 pontos, e não sabe o que é perder há três rodadas (duas vitórias e um empate).

Jonathan e Lucas Halter seguem fora, mas Madson deve aparecer entre os titulares na lateral depois de desfalcar a equipe contra o .

Provável escalação do Furacão: Santos; Madson, Pereira, Heleno, Adriano; Guimarães, Wellington, Cittadini; Nikão, Ruben, Rony

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Há um grande equilíbrio entre as equipes nos últimos 59 confrontos. Foram 21 vitórias para o Inter, contra 20 para o Furacão, além de 18 empates. No entanto, em 2019, o Furacão está invicto contra a equipe gaúcha, totalizando três vitórias, eliminando inclusive o rival da Copa do .

ANO JOGO COMPETIÇÃO 2019 Internacional 1 x 2 Athletico-PR 2019 Athletico-PR 1 x 0 Internacional Copa do Brasil 2019 Athletico-PR 1 x 0 Internacional Brasileirão 2018 Internacional 2 x 1 Athletico-PR Brasileirão 2018 Athletico-PR 2 x 2 Internacional Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 1 Brasileirão 20 de outubro Bahia 2 x 3 Internacional Brasileirão 26 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Internacional Brasileirão 3 de novembro 18h (de Brasília) Ceará x Internacional Brasileirão 7 de novembro 19h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 1 Brasileirão 20 de outubro Athletico-PR 4 x 1 Goiás Brasileirão 27 de outubro

Próximas partidas