Internacional x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão sub-20

Partida acontece neste sábado (25), pela terceira rodada do Brasileirão sub-20; veja como acompanhar na TV e na internet

O Internacional recebe o Athletico-PR neste sábado (25), em Alvorada, às 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Brasileirão sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da CBF TV, na internet.

Na oitava colocação do grupo B, com 3 pontos, o Internacional acumula uma vitória e uma derrota até o momento no campeonato.

Já o Athletico-PR vem logo acima, em sétimo, com a mesma pontuação, além da mesma campanhar, porém, com saldo de gols melhor.

Prováveis escalações

Possível escalação do INTERNACIONAL: Anthoni, João Pedro, Allison, Jhonatan, Vinícius Rangel, Lukayan, Gustavo, Matheus, Lucca, Allan e Dias.

Possível escalação do ATHLETICO-PR: Mycael, Juninho, Leonardo Ataíde, Renan, Biro, Jader, João Vitor, John Mercado, Dourado, João Pedro e Vinícius..

Desfalques da partida

Internacional:

sem desfalques confirmados.

Athletico-PR:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Internacional x Athletico-PR DATA Sábado, 25 de junho de 2022 LOCAL Morada dos Quero-queros, Alvorada - RS HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Roger Goulart (RS)

Assistentes: Gustavo Schier e Matheus Rocha (RS)

Quarto árbitro: Francisco Dias (RS)

Últimos resultados e próximos jogos

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA Internacional 0 x 5 Corinthians Brasileiro sub-20 21 de junho de 2022 Caxias 0 x 7 Internacional Gaúcho sub-20 18 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Caxias Gaúcho sub-20 28 de junho de 2022 15h (de Brasília) Santos x Internacional Brasileiro sub-20 2 de julho de 2022 15h (de Brasília)

Athletico-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Andras Brasil 2 x 3 Athletico-PR Paranaense sub-20 22 de junho de 2022 Athletico-PR 0 x 1 Fluminense Brasileiro sub-20 18 de junho de 2022

Próximas partidas