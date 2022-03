Internacional x Aimoré: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Gaúcho 2022

Internacional e Aimoré se enfrentam neste domingo (6), no Beira-Rio, a partir das 18h15 (de Brasília), pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Internacional x Aimoré DATA Domingo, 6 de março de 2022 LOCAL Beira-Rio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 18h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, vai transmitir o jogo deste domingo (6), no Beira-Rio.

MAIS INFORMAÇÕES

Pressionado após a derrota para o Globo-RN por 2 a 0 e a eliminação na Copa do Brasil, o Internacional volta as atenções para o Campeonato Gaúcho.

Mais artigos abaixo

Buscando retomar para a zona de classificação, o Colorado, na quinta posição, com 12 pontos, não vence há três jogos na temporada (duas derrotas e um empate).

Do outro lado, o Aimoré, na nona posição, com 11 pontos, também não vence há três rodadas no Estadual, com duas derrotas e um empate).

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Internacional

JOGO CAMPEONATO DATA São José 3 x 2 Internacional Gauchão 20 de fevereiro de 2022 Globo-RN 2 x 0 Internacional Copa do Brasil 3 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Internacional x Grêmio Gauchão 9 de março de 2022 21h (de Brasília) Guarany x Internacional Gauchão 12 de março de 2022 16h30 (de Brasília)

Aimoré

JOGO CAMPEONATO DATA Aimoré 1 x 1 Juventude Gauchão 21 de fevereiro de 2022 Novo Hamburgo 2 x 1 Aimoré Gauchão 27 de fevereiro de 2022

Próximas partidas