Internacional x Aimoré: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Gaúcho 2022

A bola vai rolar para Internacional x Aimoré neste domingo (6), às 18h15 (de Brasília), no Beira-Rio, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho.

Na quinta-posição, e buscando retomar ao G-4, o Internacional volta a campo buscando a recuperação após a eliminação para o Globo na primeira fase da Copa do Brasil.

Do outro lado, o Aimoré, sem vencer há três rodadas (duas derrotas e um empate), mira pontuar para se afastar do risco de rebaixamento.

Veja mais informações da partida!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Paa o confronto em casa, o técnico Medina pode poupar alguns jogadores já visando o clássico contra o Grêmio no meio da semana. Taison, pendurado, é a principal dúvida. Caso seja poupado, Mauricio e D'Alessandro disputam uma vaga. Heitor, com tendinite no joelho, é desfalque.

Já o Aimoré não terá o técnico Rafael Lacerda, expulso contra o Novo Hamburgo na última rodada. O auxiliar Rafael Santiago comandará a equipe.

Wesley Pacheco, também suspenso, será subsituído por Sassá.

Possível escalação do Internacional: Daniel; Bustos, Bruno Méndez, Cuesta, Moisés; Gabriel, Rodrigo Dourado; Edenilson, Taison (Mauricio ou D'Alessandro) e David; Wesley Moraes.

Possível escalação do Aimoré: Fabian Volpi; Bruno Ferreira, Natã, Lucão e Raphael Soares; Carlos Alberto, Paulinho Dias e Wagner; Marcelinho, Vinicius Baiano e Sassá.

DESFALQUES

INTERNACIONAL:

Moledo: recondicionamento físico

Heitor: lesionado

AIMORÉ:

Wesley Pacheco e Rafael Lacerda: suspenso

Jean: lesionado

ARBITRAGEM

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: André da Silva e Conrado Bittencourt

Quarto árbitro: Rodrigo Brand

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Internacional x Aimoré será transmitido ao vivo pelo Premiere neste domingo, às 18h15, no Beira-Rio.